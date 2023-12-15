3 سيدات وراء فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي.. تمائم الحظ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مبارة مهمة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 فاز بها النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي بـ3 أهداف مقابل هدف، وكان السر وراء فوز الأهلي ثلاث سيدات هُن والدة حسين الشحات، ووالدة أمام عاشور وزوجة علي معلول، فكل واحدة منهن يشيد بها ابنها أو زوجها في المكسب، ويمنحوهن فضل الفوز في كل بطولة، فوالدة إمام عاشور لديها عادة غريبة اثناء لعب ابنها، ووالدة حسين الشحات ينسب إليها الفضل، وعلي معلول صاحب الهدف الأول يتحدث عن زوجته أنها المشجع الأول له.

ثلاث سيدات سر الفوز

البداية من مريم زيان زوجة علي معلول صاحب الهدف الأول للأهلي أمام الإتحاد، قال عنها في أحد اللقاءات التلفزيونية: «عارفة كل المواقف العصيبة اللي مريت بيها، وهي أكتر إنسان قريب مني، ودايمًا بتساندني وتشجعني، كُنا في أحد المولات، وولد صغير بدأ ينده عليا، والناس اتجمعت، وفجأة تاهت مني وفضلت أدور عليها».

سيدتان في حياة حسين الشحات

أما حسين الشحات صاحب الهدف الثاني أمام الاتحاد، فهو دائمًا يكرم زوجته ووالدته بكلمات الشكر والامتنان ويعتبرهما تميمة حظه ووش السعد عليه وهما سر تألقه، فهما حاضرتان في كل مناسبة وكل مبارة مهمة، بحسب ما يظهر في منشوراته عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، التي يقول فيها: «شكرا إنكم في حياتي، ربنا يخليكي ليا يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا أم الغوالي، ربنا يخليكم ليا يا أحمد انت وأسر وتيم».

وفي منشور أخر له كتب «الشحات» على صورة عائلية أثناء تسلمه أحد الجوائز، قائلًا:«العائله جزء كبير من حياتنا، ربنا يخليكم ليا ويحفظكم يارب يا أغلي الناس، ويرحمك يا بابا يارب» وفي كل مناسبة سعيدة يحرص على شكر السيدتان اللواتي يقفان بجانبه دومًا، إذ يرتقي الشحات في عالم الساحرة المستديرة بدعوة والدته ومساندة زوجته وأم أولاده إسراء.

وقال ايضًا: «الحمد لله دائمآ وابدا، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات، بدأت من المدرج الي أرض الملعب مشوار مليئ بانجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دائمآ بكيان كبير تفتخر به، النادي الاهلي كبير القارة الافريقية وها هي الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى، وستبدأ وكأنه اليوم الأول بالتي شيرت الأحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق دائمآ في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق، وكذلك طموحى مع هذا الكيان لن يتوقف، شكرآ امى الغالية ورحم الله ابي ، شكرا زوجتى الغالية واولادي واخوتي وكل من كان بجوارى وسيظل دائمآ».

ماذا تفعل والدة إمام عاشور؟

اما والدة إمام عاشور صاحب الهدف الثالث، والتي تعد أحد أسرار فوز الأهلي على الإتحاد، فقالت في إحدى اللقاءات التلفزيونية: ««أنا ما بقدرش أشوفه وهو بيلعب.. أعصابي بتتعب وبخاف عليه، لو وقع أو حد خبطه، بين الشوطين بحب أشوف التعليقات بس، وهو عارف إني بتعب وقلبي بياكلني عليه، بجلس في غرفتي وبقرأ القرآن وبدخل في حالة بكاء منهمرة، والده المشجع الأول له، بطلب منه دائمًا يذاكر ويجتهد ويعمل اللي عليه، إخواته بيحبوا الكرة من صغرهم وهو موهوب من طفولته».