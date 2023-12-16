الامارات | 3 معارض تسرد جمال الحرف العربي في «مهرجان الفنون الإسلامية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان، ثلاثة معارض في ساحة الخط في قلب الشارقة، بحضور عدد كبير من الفنانين ومحبي فنون الخط العربي.

وعاين الحضور في أرجاء المعارض، سلسلة أعمال مميزة تسرد جماليات الخط العربي، مستمعين إلى شرح مفصل من الخطاطين حول أعمالهم.

ففي جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، يولي معرض «كسوة الكعبة المشرفة.. بين المهابة والإبهار»، الذي يُقام بالتعاون بين الجمعية ومركز الكون للثقافة والإبداع السعودي، اهتماماً خاصاً ومميزاً لعمارة الكعبة المشرفة وكسوتها على مرّ التاريخ.

وفي مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، اطلع الحضور على معرضي «تجلّيات آية» للخطاط المغربي عبدالرحيم كولين، و«جواهر الحروف» للخطاط التركي فرهاد قورلو.

وحظي الحضور بمشاهدة تنوّع الخط المغربي في أعمال كولين وتربّعه خصوصاً الخطّ المبسوط المنحدر من كوفيّ المصاحف - على منصّة المصاحف والمخطوطات في الغرب الإسلامي، وتفرّعها إلى الدقيق/ الرفيع والجلي - عند الخطاط المغربي. فيما ضمّ معرض الفنان التركي قورلو قسماً من أعمال الحبر المُزيّن بالذهب، وقسماً آخر من الذّهب الخالص، كُتب بكلماتٍ لها روحٌ ومعنى.

وتنوّعت أعمال كولين وقورلو في المضمون الإبداعي لكل منهما، الأمر الذي عكس توق الفنانين لتقديم رؤى جمالية وتعابير بصرية تجسّد المفاهيم الإسلامية، وتسعى في الوقت نفسه إلى التناسق مع شعار المهرجان «تجليات».