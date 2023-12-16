الامارات | ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الحفل الذي نظَّمته كلية الإمارات للتطوير التربوي، للاحتفاء بـ292 طالباً وطالبة، تخرَّجوا في برامج الأكاديمية على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

وأُقيم حفل التخريج تحت شعار «معاً نصنع الغد»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وهنَّأ سموّه خريجي الدفعة الأخيرة، وخريجي الدفعات السابقة، على إنجازهم ونجاحهم.