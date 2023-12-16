الامارات | «الأندلس.. تاريخ وحضارة».. حفل «ليلة الفلامنكو» احتفاء بالفن الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة» عن تنظيم الحفل الفني «ليلة الفلامنكو» بتاريخ 20 ديسمبر على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي.

ويقام الحفل على مدار ساعة ونصف الساعة، وتقدمه آنا موراليس، إحدى أشهر مؤديات هذا الفن الإسباني العريق وأبرز فنانيه المعاصرين، والحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

ويعد الفلامنكو أحد أبرز الفنون الإسبانية التقليدية، ويعتبر لوناً غنائياً أدائياً بصبغة تعبيرية، يرتكز على العزف والرقص والغناء، ويتميز بالحركات الإيقاعية الأنيقة والمتناغمة. كما يمثل الفلامنكو تجسيداً للثقافة الإسبانية، ونتاجاً فنياً تأثر بالإيقاعات الأندلسية والشرقية والبيزنطية.

وقال محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة»، إن حفل «ليلة الفلامنكو» يأتي استكمالاً لفعاليات البرنامج الفني المصاحب لمبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة»، واستمراراً لجهود المبادرة في إبراز الموروث الفني العريق لحضارة الأندلس ونتاجاته المتفردة، والاحتفاء بالفن كمساحة لتلاقي الشعوب وتواصل الحضارات وانسجام الثقافات.

من جانبها، قالت آنا موراليس: «يسعدني تقديم هذا الحفل الفني للاحتفاء بفنّ الفلامنكو الذي يُجسّد عبق الثقافة الإسبانية، وتتمازج فيه الإيقاعات الأندلسية، وأتطلع إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور ومحبي الفلامنكو في دولة الإمارات».

آنا موراليس:

أتطلع إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور ومحبي الفلامنكو في دولة الإمارات.