طريقة عمل الطعمية المصرية في دقائق.. «أشهر الأكلات الشعبية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية واحدة من أشهر وأشهى الاطباق المصرية، فهي تلك الكرات أو القرص الصغير المصنوع من الفول المدمس والتوابل، لها مذاق خاص، مقرمشة من الخارج ولينة من الداخل، وغالبا تُقدم ساخنة كوجبة خفيفة أو مقبلات في المطاعم، لكنها تعد الطبق الأساسي والرئيسي على مائدة الإفطار بكل بيت مصري وتشتهر كذلك في المنطقة العربية.

طريقة عمل الطعمية المصرية

ويستعرض هن في السطور التالية واحدة من أسرع وأشهى طرق عمل الطعمية المصرية

المكونات

2 كوب فول مدمس

1 بصل مفروم

3 فصوص ثوم مهروسة

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب شبت مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل الطعمية المصرية

اخلطي الفول المدمس مع البصل والثوم والبقدونس والشبت في وعاء.

أضيفي التوابل: الكمون، الكركم، الملح، والفلفل الأسود. استخدمي الكميات حسب الذوق.

شكلي الخليط إلى كرات صغيرة أو قرص صغير.سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي الطعمية حتى تحمر وتصبح مقرمشة من الجميع الجوانب.

انقلي الطعمية المستوية إلى منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

قدمي الطعمية الساخنة مع خبز بيتا وصلصة الطحينة (طحينة مخفوقة بالثوم وعصير الليمون والملح).

استمتع بتحضير وتناول الطعمية المصرية