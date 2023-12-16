"الكبسة والطعمية".. ما قصة تريند السوشيال ميديا بعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أثارت هتافات جماهير نادي الاتحاد السعودي بعد مباراتهم مع نادي اوتلان سيتي في تصفيات كأس العالم للأندية، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث استمر جماهير الاتحاد في الهتاف بـ : "واحد اتنين طعمية راحت فين"، مشيرين إلى المصريين ويمثلهم النادي الأهلي المصري المشارك في البطولة، كإشارة لثقتهم في الفوز والتأهل على حساب النادي الأهلي.

وأتضح أن جماهير الاتحاد يطلقوا لقب "طعمية" على الجماهير واللاعبين المصريين، حيث أنها أشهر أكلة بالنسبة للمصريين.

ليبدأ الجمهور المصري بالرد على الهتافات الساخرة، بتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ملقبين الجمهور السعودي بالـ "كبسة"، نظرا لأن الكبسة من أشعر الأكلات السعودية.

وواجه فريق الأهلي المصري، فريق الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، منذ قليل، وانتهت المباراة بفوز الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف واحد للاتحاد السعودي، لتبدأ الجماهير المصرية بالهتاف: "واحد اتنين الكبسة راحت فين"، ساخرين من الجمهور السعودي بعدما بدأوا في ترك المدرجات في الدقيقة 65 من زمن المباراة.