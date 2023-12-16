6 استخدامات فعالة لفازلين للبشرة الجافة في الشتاء.. النتيجة مضمونة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

من أجل العناية بالبشرة، فالفازلين هو المنتج الأهم والأكثر انتشارًا للتخلص من جفاف الجلد، والحصول على بشرة رائعة ورطبة، ولكن تذكري دومًا أن ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر، لذا عليكي إجراء اختبار الحساسية واستشيري طبيب الأمراض الجلدية إذا كان لديك أي مخاوف.

فعلى الرغم من إن الفازلين آمن بشكل عام لمعظم أنواع البشرة، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، لذا استشيري طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدامه.

طرق استخدام الفازلين للبشرة الجافة

الفازلين هو منتج مرطب ممتاز للبشرة الجافة لأنه يساعد في حجز الرطوبة وترطيب البشرة، وإليك بعض الطرق الفعالة لاستخدام الفازلين للبشرة الجافة، وفقًا للموقع الهندي boldsky

ترطيب الأماكن الجافة

ضع طبقة رقيقة من الفازلين على الأماكن الجافة مثل الكعوب الجافة، الأكواع، اليدين، والركبتين. يُفضل وضع الفازلين على البشرة بعد الاستحمام للحفاظ على الرطوبة.

حماية البشرة من البرودة

قبل الخروج في الطقس البارد، ضع طبقة رقيقة من الفازلين على البشرة لحمايتها من تأثيرات الجفاف والبرودة.

تهدئة الجلد المتهيج

يمكن استخدام الفازلين لتهدئة البشرة المتهيجة بعد الحلاقة أو لعلاج البشرة المتهيجة نتيجة للعوامل الخارجية.

ترطيب الشفاه

استخدم الفازلين كمرطب للشفاه الجافة والمتشققة. ضع طبقة رقيقة قبل النوم أو عند الشعور بالجفاف.

إزالة المكياج

يمكن استخدام الفازلين كمزيل للمكياج، خاصة الماسكارا المقاومة للماء. ضعي كمية قليلة على قطعة قطنية وامسحي بها المكياج برفق.

ترطيب البشرة بعد الشمس

بعد التعرض للشمس لفترة طويلة، يمكن استخدام الفازلين لتهدئة البشرة وترطيبها.