فاكهة تتحول إلى علاج إذا نقعتها بالحليب.. تحميك من مرض القولون

القاهرة - سمر حسين - صحة

التين المجفف باللبن من الفواكه التي يحبها الكثيرون وتشتهر في موسم رمضان، لكنه متاح دائمًا ويتميز بالعديد من الفوائد، وبحسب دراسة نُشرت مؤخرًا يمكن لنقع التين المجفف في اللبن ليلة كاملة أن يحمي الجسم من العديد من الأمراض منها القولون العصبي الذي تعاني منه فئة كبيرة، بحسب موقع «slurrp» البريطاني.

فوائد تناول التين باللبن

يمكن الجمع بين الحليب الدافئ والتين المجفف لصنع مشروب مغذي قبل النوم ومفيد للعظام والأسنان والجهاز المناعي، وأيضًا يساعد الخليط على تحسين عملية الهضم، والتمثيل الغذائي والوقاية من القولون العصبي.

بالإضافة إلى الفوائد السابقة يساعد تناول التين المجفف المنقوع في اللبن قبل النوم على تعزيز النوم، وذلك لاحتوائه على مادتي التربتوفان والميلاتونين المقترنتين بالحليب، وهما غنيتان بالبروتين والدهون والمعادن، ويعتمد إنتاج الناقل العصبي، المعروف باسم السيروتونين، بشكل حاسم على وجود التربتوفان.

فوائد التين المجفف

وبحسب تصريح استشارية التغذية العلاجية‎، مروة شعير لـ«هُن»، يمكن تناول التين المجفف على الريق، للإستفادة منه، فهو يحتوي على نسبة علية من الأملاح المعدنية والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل الكالسيوم وفيتامين «K»، وهو ما يجعله عنصر مهم لتعزيز صحة جميع أجزاء الجسم، كما يعد التين المجفف ملينا طبيعيا يساعد على تسهيل حركة الأمعاء، والتخلص من الإمساك، ويحتوي ايضًا على حمض الأوميجا 3، الذي يساعد على التحكّم في معدل ضغط الدم لتجنب ارتفاعه. ‎

بحسب موقع «مايو كلينك»، يساعد تناول التين المجفف في المحافظة على كثافة العظام، بفضل احتوائه على مجموعة متنوعة من المعادن تحافظ على كثافة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، حيث يسحب الجسم، في هذه الفترة، المعادن من العظام مما يؤدي إلى ضعف المفاصل وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.