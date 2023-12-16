ماذا يحدث في الجسم عند زيادة الوزن بعد التخسيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في دراسة حديثة وجد الباحثون، أن الكتلة العضلية في الجسم تتأثر سلبًا عند فقدان الوزن، مما يضر بالصحة البدنية على المدى الطويل، وفقًا لما ذكره medicalxpress.



وشارك في الدراسة 622 شخصاً، حافظ أغلبيتهم على الوزن بعد التخسيس، لكن بعضهم فقد أكثر من 5% من وزن الجسم بين بداية الدراسة و12 شهراً. ثم استعادوا الوزن على مدى تراوح بين 12 و 24 شهراً، نقلا عن 24.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز ليستر للأبحاث الطبية والحيوية، وقال الباحث الرئيسي توم ييتس: "الكتلة الخالية من الدهون هي كل أجزاء الجسم التي لا تحتوي على دهون، وأكبر مكون فيها، هو كتلة العضلات. وتفقد الكتلة الخالية من الدهون مع التقدم في السن، ويمكن أن يتأثر بشكل أكبر بسلوكيات نمط الحياة".

وتابع ييتس "المثير للاهتمام بشكل خاص، أن الذين تخلصوا من الوزن ثم استعادوا، استعادوا كل كتلة الدهون لديهم، لكنهم تخلصوا من 1.5 كغم من الكتلة الخالية من الدهون. ما يعادل حوالي عقد من الشيخوخة".

ويشير هذا إلى أن "دورة التخلص من الوزن واستعادته" قد تترافق مع تدهور تدريجي في تكوين الجسم، وتعتبر استعادة الوزن، أو بعضه، شائعة على المدى الطويل في كل الحميات، أو بعد إيقاف علاجات السمنة.

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