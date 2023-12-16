فوائد مذهلة لتناول زبادي التوت الأزرق على الإفطار يوميا.. طريقة التحضير

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعزيز صحة الدماغ من الأمور التي يهتم بها الكثيرون بعد كثرة الشكوى من النسيان وعدم التركيز وغيرها من المشكلات الناتجة من تدهور صحة الدماغ نتيجة عدم تدفق الدم بصورة صحية، ولتجنب هذه الآثار الضارة التي تؤثر على حياة الإنسان، تحدثت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن نوع من الفواكه التي تعزز صحة الدماغ من خلال تنشيط الدورة الدموية به، وتلك الفاكهة يمكن تجهيزها على الإفطار يومياً لتصبح طعامًا مفيداً على طاولتك.

طعام يعزز صحة الدماغ

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ«هُن» إن التوت الأزرق من الفواكه التي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تعزيز المناعة وصحة الدماغ والحفاظ على الجسم ضد الشيخوخة، إلى جانب أنه غني بالعديد من المالتي فيتامينز والمعادن المهمة لصحة الجسم، وللاستفادة من التوت الأزرق يمكن تناوله يوميا على الإفطار عن طريق تحضير زبادي التوت الأزرق.

طريقة عمل الزبادي بالتوت الأزرق

-توت أزرق.

-زبادي خالي الدسم أو حسب الرغبة.

-عسل.

-لوز مقشر.

-ثلج.

طريقة التحضير:

لتحضير زبادي بالتوت الـزرق للإفطار على خطى الشيف نورا السادات على قناة «سي بي سي» سفرة، اولا في خلاط ضعي جميع المكونات في الخلاط واضربيهم جيداً، ثم قدميها لأطفالك على الإفطار.

نوع فاكهة يعزز صحة الدماغ ما هو؟

وبحسب الصحيفة البريطانية، يعتمد أداء الدماغ بشكل كبير على تدفق الدم إليه وفي حال حدوث خلل في نشاط الدورة الدموية وعدم وصول الدم بصورة منتظمة تبدأ المشاكل في الظهور ومنها ضعف الذاكرة، وبالنسبة لأهمية تدفق الدم للدماغ، ينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا العصبية، ويساعد على إزالة السموم، وهناك نوع طعام إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، وهي فاكهة التوت الأزرق.

وقال خبير التغذية الروسي روب هوبسون: «الفواكه الزرقاء مثل التوت الأزرق تعد أساسية لتحسين ذاكرتك ومساعدة دماغك على العمل بشكل أفضل، لذلك فإن تناول حفنة من التوت الأزرق يوميًا يساعد على تعزيز تدفق الدم، وتحسين صحتك الإدراكية بفضل إحتوائها على خصائصها المضادة للأكسدة والكيميائية النباتية، كما تساهم هذه الفاكهة في مكافحة الإجهاد التأكسدي والتهابات الدماغ، لاحتوائه على كمية عالية من المركبات المضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين».

وأكد الخبير الروسي على أهمية التوت الأزرق على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، كما أنه غني بمركبات تسمى الأنثوسيانين، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم