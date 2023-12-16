3 أضرار لتناول الشاي على الريق يوميا.. «خلي بالك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مُحبو تناول الشاي بصورة يومية أو مستمرة قد يكون الأمر بالنسبة لهم عادة يومية، على مذاقه، أو حتى تفضيلًا لهذا المشروب الشعبي الأكثر انتشارًا، كمصدر لجرعة من من الكافيين تساعد في اليقظة والعمل بنشاط، إلا أن تناوله الشاي بشكل يومي على الريق أضرار كبيرة على الصحة.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الشاي يوميًا على الريق

تناول الشاي على الريق قد يحمل بعض الآثار الجانبية على الصحة، ولكن الخطورة تعتمد بشكل كبير على الكمية ونوعية الشاي المتناولة وعلى الحالة الصحية للفرد.

وحذرت الدكتورة بريهان خطاب، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، من تناول الشاي بشكل يومي «على الريق»، خلال حديثها لـ«هُن»، موضحة إن هذا الأمر من أهم أسباب حدوث تقرحات المعدة ومشكلات الهضم ونقص الحديد.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الشاي يوميًا على الريق

وإليك بعض المخاطر والمشكلات على النحو التالي:

احتمالية الإصابة بالقرحة

الشاي يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر على الهضم عند تناوله على معدة فارغة، قد يسبب الحموضة ويزيد من احتمالية الإصابة بالقرحة.

امتصاص الحديد

تناول الشاي بشكل كبير على الريق يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد من الطعام، مما قد يؤثر على مستويات الحديد في الجسم، خاصة إذا كنت تعتمد على الشاي كمشروب أساسي في الصباح دون تناول وجبة فطور غنية بالحديد.

تأثير الهضم

بعض الأشخاص قد يعانون من مشاكل هضمية عند تناول الشاي على معدة فارغة، مثل الغازات أو الانتفاخ.

الخطورة تتفاوت من شخص لآخر وتعتمد على الحالة الصحية العامة والكمية المتناولة.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم أو تشعر بتأثير سلبي عند تناول الشاي على الريق، فمن الأفضل تجنب ذلك، ومن الأفضل تناول وجبة خفيفة أو تناول الشاي بعد الطعام بفترة للحد من الآثار الجانبية المحتملة.