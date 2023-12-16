في 7 خطوات فقط.. حضري حلوى «الهيطلية» الفلسطينية بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول فصل الشتاء، ترغب العديد من السيدات في صنع الحلويات اللذيذة لأطفالهن، حتى تقلل من شراء الحلوى المصنعة من الخارج التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة، وتأتي «الهيطلية» الفلسطينية في المقدمة.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أسهل طريقة لعمل حلوى الهيطلية، التي تعتبر من الحلويات الباردة الشهيرة في بلاد الشام بوجه عام، خاصة في سوريا وفلسطين، وبجانب كونها شهية فهي مفيدة للجسم بشكل كبير، بسبب وجود الحليب ضمن مكوناتها، وبالتالي تدخل إلى الجسم الكثير من من الكالسيوم، والبروتينات، فضلا عن أنها لا تشكل خطرا على مستويات السكر في الدم.

طريقة عمل حلوى «الهيطلية» الفلسطينية

مقادير حلوى الهيطلية بالمنزل:

4 أكواب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

خطوات تحضير حلوى «الهيطلية» الفلسطينية

الخطوة الأولى: ابدي بإذابة السكر مع ثلاثة أكواب من الحليب.

الخطوة الثانية: ضعي المزيج في وعاء متوسط الحجم على درجة حرارة هادئة حتى يغلي تماما.

الخطوة الثالية: يجب أن تذوبي النشا مع كوب الحليب المُتبقي.

الخطوة الرابعة: يجب أن تحرص ربة المنزل على إضافة كوب من المشا مع خليط الحليب المغلي وصبه بشكل تدريجي، مع مواصلة تقليبه.

الخطوة الخامسة: يفضل ترك المزيج على نار هادئة حتى تمام الغليان.

الخطوة السادسة: يجب إضافة ماء الزهر إلى المزيج السابق مع التحريك المستمر.

الخطوة السابعة: توضع حلوى الهيطلية في أطباق التقديم، وينصح بتزيينها بوضع جوز الهند والقرفة والفستق، ويجب تركها في الثلاجة لمدة 5 دقائق على الأقل، حتى تكون باردة وجاهزة للتناول وتُترك حتى تبرد.