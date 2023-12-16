معلومات عن أول محكمة رياضية بالدوري الإنجيليزي.. شاركت في مباريات قوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعد هناك وظيفة حكرًا على الرجال، إذ أثبتت السيدات تفوقهن في شتى المجالات المختلفة، بداية من الطبخ وحتى تواجدهن كعضو مهم في الأندية الرياضية العالمية، وكان النموذج الأخير لنساء العالم اللاتي أثبتن جدارتهن على مدار السنوات الماضية، هي المحكمة ريبيكا ويلشن التي قررت لجنة التحكيم برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة هاورد ويب، تعيينها كأول سيدة لإدارة مباراة في البطولة على مر التاريخ كحكم رئيسي.

وستجري مباراة الدوري الإنجليزي بين كل من فريق فولهام وبيرنلي يوم الـ23 من ديسمبر كانون الأول الجاري، على أرض ملعب «كرافين كوتاج»، وذلك خلال الجولة الـ18 من البطولة، وفي السطور التالية، وتستعرض «هن» أبرز المعلومات عن أول سيدة محكمة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

من هي أول محكمة للدوري الإنجليزي؟

- تبلغ ريبيكا ويلش 40 عاما.

- تعتبر أول سيدة تدير لقاء في الدوري الإنجليزي كحكم أساسي في تاريخ البطولة.

- كانت بدايتها الأولى في عام 2010، وحينها ظهرت في الدرجة الرابعة بين هاروغايت وبورت فايل في عام 2021، ثم انتقلت بعد ذلك لإدارة تحكيم مباراة في دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى حصولها على مكان مهم في الدور الثالث في الكأس.

- استطاعت «ويلش»، أن تصل إلى مكانة مرموقة في مجال الكرة النسائية، إذ كانت تمارس الرياضة منذ نعومة أظافرها.

- تولت وظيفة مديرة في هيئة خدمات تابعة للهيئة الوطنية للصحة، وواصلت العمل في هذا المنصب حتى عام 2019.

- شاركت «ويلش» في العديد من المباريات في منافسات قوية، كان أهمها في مونديال السيدات الأخير الذي جرى إقامته في شهر أغسطس الماضي، الذي فاز فيه المنتخب الإسباني على حساب إنجلترا بنتيجة 1-0.

قرار تعيين أو محكمة رياضية من السيدات في الدوري الإنجليزي

ويعتبر قرار تعيين «ريبيكا» من قبل لجنة التحكيم الإنجليزية، وتحديدا «ويب» تقدما كبيرا على مختلف الأصعدة، وذلك يرجع إلى ظهور العنصر النسائي بشكل أقوى من الماضي، ويعد هذا دليل قاطع على تطور المنظومة خلال الفترة الأخيرة الرياضية.