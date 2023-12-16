بعد وفاة التيك توكر المصري "فلانتينو".. إليك أسباب الإصابة بسرطان اللسان وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

توفي التيك توكر المصري عبد الرحمن مرسي، الشهير بـ "فلانتينو"، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 25 عامًا، بعد صراع مع سرطان اللسان والغدد اللمفاوية.

واشتهر فلانتينو بمقاطع الفيديو الكوميدية التي كان ينشرها على تيك توك، وحققت مقاطعه ملايين المشاهدات، ووصل عدد متابعيه على التطبيق إلى أكثر من 10 ملايين متابع.

وأتضح أن التيك توكر المصري كان مصاب بورم سرطاني في اللسان والغدد اللمفاوية، وهو ما أودى بحياته، وذلك وفقا لما ذكره فلانتينو في إحدى مقاطع الفيديو الخاصة به في نوفمبر 2022، وخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم ومن ثم بدأ في العلاج بالكيماوي.

واشتهر فلانتينو بمقاطع الفيديو الكوميدية التي كان ينشرها على تيك توك، وحققت مقاطعه ملايين المشاهدات، ووصل عدد متابعيه على التطبيق إلى أكثر من 10 ملايين متابع.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز أسباب سرطان اللسان، وفقا لما جاء بموقعي "Healthline"، "Mayo Clinic".

التدخين

يعد التدخين، سواء كان التدخين التقليدي أو التدخين الإلكتروني، من أهم أسباب سرطان اللسان. حيث أن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تسبب تلفًا في الحمض النووي للخلايا، مما يؤدي إلى نمو الخلايا غير الطبيعية.

تاريخ العائلة

يمكن أن يزيد تاريخ العائلة من خطر الإصابة بسرطان اللسان، وخاصة إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بسرطان الفم أو الحلق.

التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يمكن أن يتسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في الإصابة بسرطان اللسان، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

كما تشمل أعراض الإصابة بسرطان اللسان، الآتي:

- ظهور بقعة بيضاء أو حمراء على اللسان لا تزول.

- تقرحات في اللسان لا تلتئم.

- ألم أو عدم الراحة في اللسان.

- صعوبة في البلع.

- فقدان الوزن غير المبرر.

نصائح مهمة للوقاية من سرطان اللسان

- الإقلاع عن التدخين.

- الحصول على لقاح HPV.

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