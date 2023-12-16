تقوي المناعة وتحمي من الأمراض.. 5 أنواع من الورد يمكن تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد البعض أن الورود تتمتع برائحة جميلة ويفضل الناس استنشاقها وشرائها في أعياد الحب أو المناسبات المختلفة فقط، إلا أن لها استخدامات أخرى قد تبدو غريبة للبعض، ولكن يمكن تناولها ووضعها على معظم الأطباق لتضفي نكهة مميزة عليها.

كما يوجد بعض الورود المناسبة للأكل والمشروبات ويمكن إدخالها في التوابل أيضا، فضلًا عن أنه إمكانية صناعة المربى منها، وفي السطور التالية، تقدم «هن» أفضل الأنواع الصالحة للأكل، وذلك بحسب ما ذكره مووقع «WIO News».

أنواع الزهور الصالحة للأكل

1- ورد الخزامي: يدخل ورد الخزامى أو كما يطلق عليه البعض اللافندر، في صناعة الحلويات والمخبوزات، إذ يحتوي على نكهة حلوة تضاف إلى الأطباق المختلفة مثل الصلصات والحساء.

2- الورد: يعتبر الورد بشكل عام من الزهور التي يمكن للشخص تناولها واستخدامها في أطباق متنوعة، وتدخل في صناعة الشاي والمربى، وتضاف إلى بعض المشوربات مثل الليمون.

3- زهرة الكبوسين:

تعتبر زهور الكبوسين، المشهورة باسم الناستورتيوم أو طرطور الباشا، غنية بفيتامين C، كما أنها متنوعة الألوان، ومن الورود التي استخدمت قديما في التزيين، إلا الأوراق الخضراء منها قابلة للأكل وطعمها أقرب إلى الجرجير، ويمكن إضافتها إلى السلطات والأطعمة الباردة.

4- لسان الثور: وهو عبارة عن نبتة ذات أزهار زرقاء وأوراق بيضاء ووبر شائك، تحتوي على نسبة كافية من مضادات الأكسدة، وتحتفظ بنكهة تشبه الخيار ويمكن استخدامها في الحساء والسلطات والشاي.

5- الكركديه:

إن تناول الشخص للكركديه يحميه من خطر الإصابة بالإنفلونزا، إذ يوجد به مضادات للالتهاب وللفيروسات، ويحتفظ بدرجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى أنه يعزز من قوة الجهاز المناعي وبالتالي تقل فرص التعرض لنزلات البرد والسعال.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد الرحمن، استشاري أمراض الباطنة، لـ«هن»، أهم فوائد تناول الكركديه في السطور التالية:

1- يساعد على علاج ضغط الدم:

يعتبر الكركديه من الزهور التي يمكن تناولها، إذ يعتبر علاج مناسب لضغط الدم، وفي حالة كان الشخص لديه ضغط الدم مرتفع، يفضل أن يشربه وهو بارد.

2- تعزيز نسبة الكوليسترول في الدم:

يعد مشروب الكركديه مناسب لمرضى الكوليسترول، إذ يعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

3- يقي الجسم من الاكتئاب:

يحسن الكركديه من الحالة النفسية للأشخاص، ويخفض من فرص الإصابة بالاكتئاب والقلق.