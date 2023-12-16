طريقة عمل الكبسة على أصولها.. طبق مفضل في المطبخ العربي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبسة هي وجبة شهية تتكون أساسًا من لحم البقر أو الضأن أو الدجاج مع الأرز المبخر والتوابل المختلفة، وتُحضر اللحمة بتتبيلها وقليها مع البصل والثوم والتوابل المحلية، ثم يُضاف الأرز والماء ويُترك ليطهو حتى ينضج الأرز ويمتص النكهات.

تُقدم الكبسة عادةً مع صلصة طماطم أو صلصة الزبادي وتُعتبر من الأطباق الرئيسية الشهيرة في عدد من الدول العربية.

طريقة عمل الكبسة

ويقدم لك هن طريقة عمل الكبسة، والتي تتكون مقاديرها من الآتي:

2 كوب أرز بسمتي

500 جرام لحم بقري أو ضأن مقطع إلى مكعبات

بصلتان مفرومتان

3-4 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

بهارات (مثل بهار الكبسة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ماء دافئ

مكسرات وزبيب (اختياري)

طريقة عمل الكبسة:

- في قدر، اسلقي اللحم مع البصل والثوم والزيت حتى ينضج اللحم ويصبح ليناً.

- أضيفي البهارات (مثل بهار الكبسة) والملح والفلفل حسب الذوق.

- قومي بإزالة اللحم من القدر واتركيه جانبًا.

- في نفس القدر، ضعي الأرز وقلبيه لبضع دقائق حتى يشرب الدهن.

- أضيفي الماء الدافئ بكمية تغطي الأرز بواحد إلى مقدار ضعفي كمية الأرز، واتركيه يغلي.

- قلبي الأرز مرة أخرى ثم اخفضي الحرارة واتركي الأرز ينضج تماماً ويمتص الماء.

- أضيفي اللحم المطهو إلى الأرز واتركيه على النار لبضع دقائق ليتمازج النكهات.

- اختيارياً، يمكن إضافة المكسرات والزبيب للزينة والنكهة الإضافية.

- قدمي الكبسة الساخنة مع صلصة الطماطم أو صلصة الزبادي، وبالهنا والشفا.