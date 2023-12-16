معلومات عن شقيقتي أمير الكويت نواف جابر الصباح.. إحداهما سفيرة نوايا حسنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الكويت في عهد الأمير نواف جابر الصباح تطورات كثيرة، واهتمامًا بالعمل الإنساني ليسود الحزن على البلاد بعد إعلان الديوان الملكي وفاته، وتتجه الأنظار فوراً إلى العائلة الملكية وأفراد أسرته، ويبحث الناس عنهم لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الأسرة التي اشتهرت بالعمل الإنساني، ومن بين الأشقاء الـ9 للأمير، نقدم معلومات عن شقيقتيه البنات، الشيخة أمثال الأحمد والشيخة فريحة الأحمد الصباح، وفقاً لما ذكره التلفزيون الكويتي، وجريدة القبس الكويتية.

من هن شقيقات الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح؟

كان لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل 7 أشقاء من الذكور وشقيقتين من الإناث هن الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، التي توفيت في عام 2018، وكان لها الفضل في إدخال عدد من الأنشطة على المستوى الاجتماعي في الكويت، منها أنها أسست مسابقة الأم المثالية في الكويت في عام 2004، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من «الجامعة الأمريكية في أثينا» عام 2008، بحسب جريدة القبس الكويتية.

- تولت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح منصب رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية.

- شغلت منصب سفيرة النوايا الحسنة، وذلك عن عمر ناهز الـ74 عاما.

- وهي ابنة حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح ولدت في قصر دسمان في 15 فبراير 1944، تزوجت من ابن عمها الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح ولديها من الأبناء الشيخة ريم والشيخة بيبي والشيخ حمود والشيخ أحمد.

- عرف عنها حبها وشغفها بالأعمال الإنسانية والاجتماعية واهتمامها بقضايا الأسرة.

كما تولت رئاسة نادي الفتاة في عام 2010 وحملت لقب أم المعاقين، وذلك لجهودها تجاه هذه الفئة على الصعيدين المحلي والعالمي.

- حصلت على إحدى جوائز الساعون الى الخير كشخصية نسائية خليجية رائدة في المجال الإنساني والتطوعي، وتم تكريمها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعمها الأعمال الخيرية والتطوعية.

الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح

أما الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، فهي الشقيقة الثانية لأمير الكويت الراحل ورئيسة مركز العمل التطوعي في الكويت، ولها العديد من اللقاءات على التلفزيون الوطني للكويت، وهي تشيد بالشعب الذي ساند الأمير والأسرة المالكة في العديد من المواقف الصعبة.

- وبحسب مجلة «هاربر بازار» البريطانية، ابنتها الشيخة ماجدة الصباح مؤسس مبادرة هُنا للصحة النفسية.