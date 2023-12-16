"روكيت لاب" تطلق صواريخاً إلى الفضاء…بعد محاولة فاشلة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعادت شركة روكيت لاب الأمريكية إطلاق صواريخ إلى الفضاء بعد فشل تجربتها الأولى في سبتمبر المنصرم.

وتهدف الشركة إلى اختبار قدرتها على تحدي صاروخ فالكون 9 المهيمن لسبيس إكس، نقلا عن موقع 24.

وانطلق صاروخ إلكترون متوسط الحجم لروكيت لاب، من مجمع إطلاق الشركة في ماهيا بنيوزيلندا، وفقاً لبث تدفقي حي.

ووفق وكالة بلومبرغ، قالت الشركة إن المهمة تحمل قمراً اصطناعياً واحداً من معهد كيوشو لرواد الفضاء، وهي شركة يابانية تعتزم إقامة كوكبة من 36 قمراً اصطناعياً لمراقبة الأرض.

وقالت الشركة إن روكيت لاب أرسلت الحمولة إلى المدار بعد ساعة من الانطلاق.

وبـ 10 عمليات إطلاق في العام الجاري، تعد روكيت لاب متخلفة بشكل كبير عن الوتيرة التي حققتها سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز، ب نحو 90 عملية.

وأعلنت روكيت لاب في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري الاتفاق لإطلاق قمر اصطناعي لمراقبة الأرض في النصف الأول من 2024 لصالح شركة كوريا ادفانسد انستيتيوت أوف ساينس آند تكنولوجي.

ماذا يحدث لجسمك إذا واظبت على تناول الثوم يومياً

احذر من شحوب أظافرك.. قد يكون علامة على ارتفاع الكوليسترول

علامة على الجلد تكشف ارتفاع الكوليسترول لديك

بعد فترة من الأزمات.. 5 أبراج على موعد مع انفراجات وأحداث سعيدة

خبيرة فلك تكشف تحولات كبيرة في حياة مواليد 4 أبراج.. حسد ونقص فلوس