عرض يظهر على الجلد علامة تكشف مرض خطير في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"الهبات الساخنة" هي شعور مفاجئ بالدفء أو الحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى احمرار البشرة والتعرق، وهي شائعة جدًا بين النساء في سن اليأس.

وتحدث "الهبات الساخنة" عندما يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين إلى جعل حرارة الجسم أكثر حساسية، ولكن وفقًا لأخصائية النساء والتوليد، الطبيبة البريطانية أشلي ألكسيس، فإن الهبات الساخنة يمكن أن تخبرك بحالة صحية أكثر خطورة.

وأوضحت: "النساء اللاتي يعانين الهبات الساخنة والتعرق الليلي في وقت مبكر من انقطاع الطمث، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابعت: "النساء اللاتي يعانين أعراض انقطاع الطمث المبكر لديهن سٌمك أكبر في الشريان السباتي، وهو مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب".

وأضافت: "من الضروري أن تدرك النساء أن الهبات الساخنة والتعرق الليلي، أكثر من مجرد إزعاج فقد تكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة".

ونصحت "أشلي"، النساء اللاتي يعانين أعراض انقطاع الطمث المبكر يجب أن يتحدثن إلى الطبيب حول كيفية تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للنساء القيام بها للوقاية من أمراض القلب، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

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