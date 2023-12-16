منها البيض والشاي.. احذر تناول هذه الأطعمة معا على الإفطار - كارثة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البيض مع كوب من الشاي أو القهوة على مائدة الإفطار.

وُيعتقد أن البيض يمنحك الفيتامينات الضرورية إلى جانب البروتينات، أما الشاي أو القهوة دفعة من الطاقة في الصباح، لكن هذا ليس مثاليا لجسمك.

وقالت أخصائية التغذية الهندية بريا بانسال: "البيض والقهوة لهما فوائد عظيمة ويمكن الاستمتاع بهما كجزء من وجبة إفطار متوازنة، حيث يعتبر البيض مصدرا قويا للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، كما أن القهوة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مما يعطي تأثيرات محفزة"، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأضافت أخصائية التغذية: "الجمع بين هذه العوامل يؤدي دورا مهما وله آثار جانبية محتملة على الكثير من الأشخاص، وعند تناول البيض والقهوة معا يتداخل ذلك مع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، حيث تحتوي القهوة على مادة العفص والبوليفينول التي تعيق امتصاص الحديد والكالسيوم، وهما من العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في البيض، لذا من الأفضل تجنب تناول هذه المشروبات إلا بعد ساعة على الأقل من تناول البيض".

تابعت، كما أن الجمع بين البيض والقهوة يؤدي أيضا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ويحدث هذا لأنهما يمكن أن يحفزا إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض أو حرقة أو اضطراب المعدة.

وأشارت، إلى أن يتمتع البيض والقهوة أيضا بخصائص مدرة للبول، مما قد يجعلك تعاني من الجفاف وتميل إلى التبول أكثر، وعند تناول هذه الأطعمة تأكد من شرب المزيد من الماء.

وتابعت الدكتورة بريا: "كما أن القهوة يمكن أن تتداخل أيضا مع امتصاص العديد من الأدوية الأخرى، بما في ذلك المضادات الحيوية أو الحموضة، لذا فإن شربها في نفس الوقت مع البيض يزيد من تعطيل الامتصاص، مما يؤثر على فعاليته".

وذكرت، ليس فقط البيض والشاي أو القهوة، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي لا يجب عليك تناولها في نفس الوقت مثل: الزبادي والفاكهة في نفس الوقت.

واختتمت، أيضا هناك مجموعة أخرى من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها معا وهي الفواكه والحبوب إذا كانت لديك معدة أكثر حساسية، وذلك لأن هناك اختلاًفا في وقت الهضم بالنسبة للاثنين، حيث يتم هضم الفواكه بسهولة بينما تستغرق الحبوب وقًتا أطول، مما يسبب الشعور بعدم الراحة.

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