انفصال شيرين وحسام حبيب.. طبيبة نفسية تكشف أسباب تكرار الطلاق بعد العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث "جوجل" بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.

وحدث الطلاق بعد شائعات كثيرة في الفترة الأخيرة، وكانت قد تزوجت من حسام حبيب في أبريل عام 2018، بعد أن سبق وانفصلت عنه في ديسمبر عام 2021 بعد 3 سنوات من زواجهما

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أسباب تعلق شيرين بحسام حبيب، وفقا لما أوضحته الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

قالت إيمان، :"تعلق شيرين بحسام حبيب قائم على الخوف من الفقد والرفض، وقد لا يكون حب حقيقي، وهذا يدفعها إلى تجاهل السلبيات في علاقتها معه، والتركيز على الإيجابيات فقط، حتى وإن كانت غير حقيقية أو غير كافية لتعويض السلبيات".

وأضافت: "هذا التعلق يضر بها نفسيًا وجسديًا، ولكنه يصعب عليها التخلص منه".

وتابعت:"تعاني العديد من النساء من مشكلة التعلق المرضي، والتي تعني أنها ترتبط بشخص يسبب لها الأذى، ولكنها تظل متمسكة به، مهما انفصلت عنه وعادت إليه".

أشارت إيمان: "هذا التعلق يتطلب تدخلًا مهنيًا من أجل التعافي والابتعاد عن الأذى والتخلص من الخوف من الفقد والرفض، وتجنب تجاهل السلبيات في العلاقة، والحماية من الضرر النفسي والجسدي".

واستكملت: "من بين الأسباب التي قد تكون سببا في تعلق شيرين بحسام حبيب، كونه وسيمًا، وأصغر منها سنًا".

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