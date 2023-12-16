علامة تظهر قبل تناول الطعام تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو حالة تؤثر في كيفية استخدام الجسم للسكر (الجلوكوز)، كما يؤثر في نظام الغدد الصماء.

والسكر هو مصدر رئيسي للطاقة لخلايا جسمك، وعندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل فعال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السكر في الدم.

وهناك علامة تظهر قبل تناول الطعام تدل على انخفاض مستويات السكر في الدم لديك، وهي التعرق الشديد، وفقًا لموقع "Health".

لذا، فإن الأشخاص الذين يتعرقون بغزارة قبل تناول الطعام، أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

وهناك أنواع مختلفة من مشاكل التعرق التي قد تنشأ بسبب مرض السكري:

فرط التعرق.

التعرق الذوقي.

تعرق ليلي.

نقص سكر الدم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب بمجرد ملاحظة أنك تتعرق أكثر من المعتاد، ويساعد الكشف المبكر في تحديد السبب الدقيق، وتلقي العلاج المناسب.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفاكهة.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من الكحول.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون.

الحفاظ على وزن صحي.

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