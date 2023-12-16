تظهر على الساقين.. 3 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع الكوليسترول حالة خطيرة تنتج عن تراكم الدهون في الأوعية الدموية، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وقد لا تظهر أي أعراض في البداية، ولكن هناك بعض العلامات المبكرة التي قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" و"ذا صن"، فإن هناك 3 علامات مبكرًة تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتتمثل فيما يلي:

ألم الساقين

ألم الساقين من أكثر العلامات شيوعًا لارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، وينتج نتيجة تراكم الدهون الثلاثية في الشرايين، ما يمنع تدفق الدم بشكل غير طبيعي في الساقيين، وعادًة يحدث ذلك في أثناء المشي كثيرًا أو صعود الدرج.

تشنجات الساق

قد تحدث تشنجات الساقين أيضًا بسبب ارتفاع الكوليسترول، وينشأ ذلك بعد تراكم كبير من الدهون في الدم، ما يمنع وصول الأكسجين إلى العضلات، ويحدث تشنجات في الليل أو عند الاستلقاء.

تغيرات لون الجلد

قد يسبب ارتفاع الكوليسترول إلى ظهور بقع بنية على الجلد، خاصًة على الساقين، ويكون ذلك بسبب تراكم الدهون تحت الجلد.

لذا إذا لاحظت هذه العلامات عليك استشارة الطبيب في الحال.

وهناك عدة أشياء عليك اتباعها لتقليل الكوليسترول المرتفع بالدم وتشمل ما يلي:

- الحرص على تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف.

- تناول اللحوم قليلة الدهون المشبعة.

- ممارسة الرياضة.

- فقدان الوزن.

الإقلاع عن التدخين.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهلها.. 4 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الرائب يوميًا لمدة شهر؟

"الكبسة والطعمية".. ما قصة تريند السوشيال ميديا بعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

امرأة تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 50 عاماً.. وأطباء يوضحون كيف حدث ذلك

6 أبراج فلكية الأكثر حظا مع بداية عام 2024.. أحدهم يحقق أرباح ضخمة