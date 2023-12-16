مفأجاة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع - 7 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

شوربة الكوارع طبق شعبي شهير في العديد من البلدان العربية، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك البروتين والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفقًا لما ذكر خبير التغذية العلاجية، د. حازم علي، لمصراوي.

فيما يلي الفوائد التي تحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع.

مصدر للبروتين

شوربة الكوارع هي مصدر جيد للبروتين، وهو عنصر غذائي أساسي للجسم، ويساعد البروتين على بناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العضلات والعظام.

تحصل على الكالسيوم

يساعد الكالسيوم على بناء عظام قوية وصحية، ويساعد أيضًا على منع ترقق العظام.

يمد جسمك بالحديد

هو عنصر غذائي مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعد الحديد على حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وهو ضروري للحفاظ على الصحة العامة.

وتحتوي شوربة الكوارع أيضًا على بعض الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك:

تقليل الالتهاب

تحتوي شوربة الكوارع على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي شوربة الكوارع على الكولاجين، وهو بروتين يؤدي دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي، ويساعد الكولاجين على حماية بطانة المعدة والأمعاء، وقد يساعد أيضًا في تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي.

تعزيز المناعة

تحتوي شوربة الكوارع على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة المناعة، مثل فيتامين ج والزنك، وتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على مكافحة العدوى وحماية الجسم من الأمراض.

نصائح طبية

- تناول الشوربة باعتدال

- استخدم الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح

استخدم كمية قليلة من الدهون

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