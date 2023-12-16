تدمر الكلى.. حسام موافي يحذر من فعل هذا الأمر الشائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الأدوية دون إشراف طبي، حيث يجهلون مخاطر ذلك على الصحة العامة.

وفي هذا الصدد، قال د. حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تلقي العلاجات الدوائية دون إشراف طبي من أكثر العادات الخاطئة التي يفعلها العديد من الأشخاص دون التركيز على المخاطر الصحية التي تلحقهم وتحديدًا على الكلى.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة، خلال لقائه في برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يعرض على قناة "DMC"، أن أكثر الأدوية التي تهدد الصحة في حالة تناولها دون متابعة طبيب، تشمل ما يلي:

1- المضادات الحيوية.

2- مسكنات الآلام بكافة أنواعها.

3- علاجات الروماتيزم.

4- أدوية ضغط الدم.

وأضاف موافي، أن هناك عوامل أخرى تزيد من إلحاق الضرر بصحة الكليتين، ومنها عدم تناول ما يكفي من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، وعدم الحرص على الذهاب إلى الطبيب بصفة دورية للكشف عن أي مشكلات صحية مبكرة.

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