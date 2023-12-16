ظهرت مثل الأميرات.. تفاصيل حفل زفاف أسماء أبو اليزيد في قلعة صلاح الدين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فستان أبيض من الدانتيل بقصة تشبه فساتين الأميرات، هكذا ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد في حفل زفافها بالقلعة، مساء أمس، الجمعة، على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب وحضور مجموعة من الأهل والأصدقاء، وارتدت فستانًا مميزًا يليق بها واعتمدت على ميكاج يبرز جمال ملامحها السمراء.

كيف ظهرت أسماء أبو اليزيد كعروس

لم تشارك أسماء أبو اليزيد تفاصيل كثيرة عن الميكب أرتست أو الفستان، لكن بحسب الصور الأولى لحفل الزفاف والتي نشرها «الوطن»، تميز المكياج الذي اعتمدته أسماء أبواليزيد في عُرسها بالبساطة، إذ حرصت على أن يطغي عليه اللون النود، حتى تبرز ملامحها السمراء الجميلة دون تفتيح لدرجة البشرة، واعتمدت قصة الشعر الطويل المفرود على الظهر مع طرحة زفاف مناسبة للفستان، وتاج صغير.

أما الفستان فكان بقصة عمودية له أكمام طويلة واسعة، ويحتوي على فتحة بسيطة من عند الرقبة، كما يعد من أرقى أنواع الفساتين للزفاف، بحسب موقع «asellae» البريطاني.

الزفاف بحضور الأهل والأصدقاء

وحصرت أسماء أبو اليزيد على الظهور مع أسرته وأصدقائها منهم جايلان علاء التي شاركت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورًا من حفل الزفاف تهنئ صديقتها، كما حضر الحفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وآخرين، وعدد كبير من العائلتين، داخل قلعة صلاح الدين.

وقبل أسابيع من الزفاف احتفل محمد خطيب بعيد ميلاده متغزلًا في أسماء أبو اليزيد، من خلال فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «لم أستطع أن أطلب عيد ميلاد أفضل، ولم أستطع أن أطلب عطلة نهاية أسبوع أفضل وبالتأكيد لا أستطيع أن أطلب شريكًا أفضل» لتعبر له عن حبها قائلة «أنا أحبك».