"السيدة السامة".. إصابة 23 طبيبا بأعراض غريبة بعد محاولة علاج مريضة بالمستشفى.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادث غريب، أصيب ثلاثة وعشرون طبيبًا أمريكيا بالتشنج وصعوبة التنفس بعد علاج مريضة أُطلق عليها فيما بعد اسم "السيدة السامة"، ويظل ما حدث أحد أكبر الألغاز الطبية في التاريخ.

وأُدْخِلَت امرأة تدعى "غلوريا راميريز" إلى مستشفى "ريفرسايد العام" في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، كانت مصابة بسرطان عنق الرحم وتعاني من خفقان القلب وصعوبة التنفس، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

بدأت القصة عندما أخذت الممرضات عينة دم منها واكتشفوا أنها تحتوي على رائحة كيميائية غريبة وجزيئات تشبه الكريستال ولمعان زيتي في جميع أنحاء جسدها ورائحة كريهة من فمها.

وبدأ الأطباء يلاحظون حالة ذعر في المستشفى، بعد معاناة ممرضة من احتراق في وجهها وبالفعل أغمي عليها.

ثم بدأ العديد من الموظفين الآخرين يشعرون بالمرض والدوار، وأفاد آخرون عن اهتزاز وتشنجات وضيق في التنفس.

وأعلنت المستشفى سريعًا عن حالة طوارئ داخلية وأخرجوا جميع المرضى الآخرين إلى موقف السيارات، لكن البالغة من العمر 31 عامًا، توفيت بعد وقت قصير.

وأبلغت إحدى الممرضات عن الإحساس نفسه بالحرقان على جلدها مثل زميلاتها قبل أن تتقيأ.

وانتهى الأمر بآخر في العناية المركزة بسبب مشاكل في الأنسجة العظمية، واضطر إلى استخدام العكازات لعدة أشهر.

في المجمل، أصيب 23 من أصل 37 طبيبًا كانوا على اتصال بالمريضة، والمثير للدهشة أن بعد مرور ثلاثة عقود تقريبًا، يظل سبب تأثيرها فيهم بهذه الطريقة لغزًا، وفُتِّش المستشفى بحثًا عن مواد كيميائية، لكن لم يتم العثور على أي منها إطلاقا.

كما حُلِّلَت جثة غلوريا لكن التحقيقات لم تكن حاسمة، وحدد سبب وفاتها على أنه اضطراب نظم القلب ناتج عن إصابتها بمرحلة متأخرة من سرطان عنق الرحم.

ولكن بشكل عام، فإن السببين الأكثر منطقية هما أن الظروف في المستشفى كانت خطرة، أو أن لها علاقة بكميات ثنائي ميثيل سلفوكسيد في جسم غلوريا.

وتعتقد عائلتها أن الغرف هي المسؤولة، وأرجعت هذه الظاهرة إلى تسرب غاز سام، لكن آخرون يعتقدون أنها كانت تستخدم هلامًا مضادًا للالتهابات للتغلب على الألم الناجم عن السرطان وقد تفاعل مع الأكسجين الذي أعطاه الأطباء لها، وكون ثنائي ميثيل سلفون الذي يمكن أن يتبلور في درجة حرارة الغرفة.

كما أن الصدمات الكهربائية من جهاز إزالة الرجفان اُسْتُخْدِمَت بعد إصابة غلوريا بسكتة قلبية، من المحتمل أن تكون قد حولت إلى ثنائي ميثيل سلفات، وهو غاز شديد السمية، عندما يدخل الجسم يسبب الهذيان والتشنجات وفشل القلب.

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