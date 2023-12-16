شام الذهبي بملامح الحمل.. ابنة أصالة تتألق بإطلالة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت خبيرة التجميل، شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عدة صور جديدة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح الحمل واضحة.

وتألقت شام بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون "البيبي بلو"، تميز بأنه مكشوفًا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق.

وبإطلالة أخرى، ظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون "الكاشمير"، بقصة "الأوف شولدر".

واعتمدت مكياجا بدرجات ترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.