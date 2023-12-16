تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء.. احذر تناول الشاي والقهوة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع الطقس البارد يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة للشعور بالدفء.

ونصحت طبيبة بريطانية بمراقبة درجة حرارة الكوب أثناء احتساء أي مشروب ساخن، مثل شاي الأعشاب، أو عند تناول القهوة.

وقالت الطبيبة "ديبورا لي"، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت: "من المغري البدء بتناول الرشفة الأولى بمجرد الانتهاء من تحضير فنجان القهوة، ولكن يجب عليك الانتظار قبل تناول مشروبك الدافئ في فصل الشتاء".

وحذرت، من أن تناول المشروبات عندما تكون ساخنة جدًا قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة سيئة للمريء، كاشفة: "أظهرت العديد من الدراسات أن شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المريء أو حتى السرطان".

وأوضحت الطبيبة: "من الممكن أن شرب السوائل الساخنة مثل الشاي الساخن يمكن أن يحرق بطانة المريء (الخلايا المبطنة للمريء) ما يتسبب في تلف الخلايا والالتهاب والتي تصبح في نهاية المطاف خبيثة".

وأوضحت الطبيبة، أن الحروق في المريء يمكن أن تسبب التهابا، وإذا تكرر هذا الأمر على مدى سنوات عديدة، فقد يؤدي إلى إنتاج خلايا سرطانية.

بحث علمي يحذر من سرطان المريء

وما يثير القلق، أن الأبحاث المنشورة في مجلة "Clinical Nutrition"، تحذر من أن المشروبات الساخنة قد تزيد من خطر إصابتك بثلاثة أضعاف تقريبًا بسرطان المريء.

بالنظر إلى أكثر من 500 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، ركز فريق البحث على الأشخاص الذين كانوا أكثر عرضة لشرب القهوة والشاي.

وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث، إلا أن استهلاك القهوة يرتبط ارتباطًا سببيًا بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء، حيث تشير بعض الأدلة إلى أن هذا يرتبط بتأثير درجة الحرارة.

وكشفت الدكتورة "لي" عن دراسة أخرى، وقالت: "في مراجعة وتحليل خلال عام 2022 لـ 23 دراسة وبائية، زاد الخطر النسبي لسرطان الحرشفية المريئي بنسبة 79 ٪ لدى أولئك الذين شربوا الشاي الساخن عند درجة حرارة حوالي 65 درجة مئوية، لم تكن هناك زيادة في سرطان المريء الغدي، ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسات عرضة للنقد".

في حين أن هناك حاجة حاليًا إلى مزيد من الأبحاث للتوصل إلى نتيجة قاطعة، فقد قدمت الطبيبة بعض النصائح.

كيف تحمي نفسك؟

أولا، يجب عليك الانتظار بضع دقائق حتى يبرد الشاي أو القهوة قبل الاستمتاع بها.

قالت الدكتور لي: "يجب ألا تشرب مشروبًا تبلغ درجة حرارته 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) أو أعلى.

وأضافت: "يقال إن كوب الشاي يبرد من 80 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية في دقيقة واحدة، لذا، فإن الانتظار لبضع دقائق فقط بعد إعداد الشاي أو أي مشروب ساخن هو كل ما هو مطلوب لحماية صحتك".

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