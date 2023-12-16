يقلل الوزن وضغط الدم.. نوع من الخضار يقوي مناعة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفوائد التي يحتاجها، وبحسب موقع hindustantimes، فإن هناك نوع خضار يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، إضافة إلى الشعور بالدفء في الشتاء وهو الفجل.

الفجل وضغط الدم

والفجل يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، كما أنه غني بالألياف، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وجميع هذه العناصر مهمة لصحة الجسم.

الفجل والدفء

الفجل يساهم بشكل جيد في الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، فعند تناوله يمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة برودة فصل الشتاء.

الفجل وخسارة الوزن

كما أن الفجل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل الكالسيوم والمغنسيوم والعديد من الفيتامينات، ويعمل على فقدان نسبة عالية من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية.

الفجل والجهاز الهضمي

الفجل كذلك يساعد في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، لأنه سريع الهضم، فعند تناولك له يقلل الشعور بالإصابة بالانتفاخ أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي.

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