تقي من أمراض القلب.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول عبارة عن مادة دهنية توجد في الدم، ويمكن أن يكون جيدًا أو سيئًا، والكوليسترول الجيد (HDL) يساعد على نقل الكوليسترول السيئ (LDL) بعيدًا عن الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا لـ"ويب ميد" فإن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يسبب تراكم الترسبات في الشرايين مما يؤدي إلى أمراض القلب، لذا سنعرض أبرز الأطعمة في التقرير التالي.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات LDL، لذا يمكنك أن تتناولها باعتدال، حيث إن الشوكولاتة تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر.

الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على حمض الأوليك، الذي يساعد على خفض الكولسترول السيئ في مجرى الدم، لذا حاول وضع بضع شرائح في نظامك الغذائي، أو إضافتها إلى السلطة، ويمكن أيضًا استخدام زيت الأفوكادو، ذو النكهة الحلوة، بدلاً من الزيوت الأخرى في الطهي.

العنب الأحمر

العنب الأحمر قد يمنع تلف الأوعية الدموية عن طريق تقليل خطر جلطات الدم وخفض LDL، ومع ذلك، فإن تناول العنب وخصوصًا قشوره، تقلل من المشكلات الصحية المتعلقة بالكوليسترول.

الشاي

يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على مضادات أكسدة قوية قد تقلل مستويات الكوليسترول، ويحتوي الشاي الأخضر عادة على المزيد من هذه القوى المضادة للأكسدة، لأنه مصنوع من أوراق غير مخمرة وأقل معالجة.

الحبوب الكاملة الصحية

يحتوي الشعير والشوفان والأرز البني على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، والتي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، ولذا حاول تضمين طعامك بالحبوب الكاملة، أو استخدم الأرز البني عوضا عن الأبيض، بالإضافة لتناول الفاكهة الغنية بالألياف مثل الموز أو التفاح.

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