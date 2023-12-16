ورد ورسالة رومانسية وطلب زواج.. معلومات عن الإعلامية لينا الطهطاوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد مطاعم لبنان، الواقع في منطقة معزولة عن صخب العاصمة، تحيط به المياه والطبيعة من كل جانب، مُزين بالورود ولافتة مكتوب عليها «marry me»، قرر صانع المحتوى محمد فرج، خطبة الإعلامية الشهيرة لينا الطهطاوي بطريقة رومانسية، أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف ظهرت لينا الطهطاوي؟

بملابس شتوية بسيطة غير متكلفة، ظهرت لينا الطهطاوي مرتدية «كوت» أسود طويل وقابلها محمد فرج بإطلالة مشابهة، ظهرت متفاجئة، إذ قبلت عرض الزواج لترتدي الخاتم الألماس، وتوثق موافقتها بعدة مقاطع مصورة كانت الفرحة فيها ظاهرة على ملامحها.

وسرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عرض الزواج والخطبة، لتتصدر «الطهطاوي» محركات البحث.

معلومات عن لينا الطهطاوي عقب عرض الزواج الخرافي

– اسمها لينا طارق الطهطاوي.

- وُلدت لينا في 26 نوفمبر 1995.

- ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي.

– درست الإعلام، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

- تعمل مذيعة بالراديو.

- قدمت حلقات برنامج اختيار مواهب كرة القدم الأشهر «الكابيتانو» الموسم الثاني.

- شاركت كموديل بأغنية «مجنناني» مع المطرب الأردني عزيز مرقة، عقب ظهورهم سويًا في أحد البرامج.

- في 2019، تزوجت من الدكتور أحمد الجوهري، إلا أن زواجهما لن يدم طويلًا لينفصلا.

من هو محمد فرج؟

محمد فرج، هو صانع محتوى عُرف بتقديم الفيديوهات الكوميدية القصيرة منذ سنوات، مع صناعة المحتوى المتخصص في عرض معلومات عن السفر وغيرها.