علامات تظهر على اللسان تكشف نقص الحديد وفيتامين د

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللسان هو مرآة للصحة العامة للجسم، حيث يمكن أن تعكس بعض التغيرات في لونه أو ملمسه وجود مشكلات صحية.

في هذا التقرير، نذكر لكم علامات تظهر على اللسان تكشف عن نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، وفقًا لموقعي "Health"، و"Live strong".

- فيتامين ب12

يسبب نقص فيتامين ب 12 التهاب اللسان، وهو حالة تجعل اللسان يبدو منتفخًا ومؤلمًا، كما يمكن أن يؤدي إلى تشققات في زوايا الفم.

ويمكنك علاج نقص مستوياته من خلال اتباع نظام غذائي صحي، أو تناول المكملات الغذائية، أو دمج بعض الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من هذا الفيتامين مثل سمك السالمون، والبيض، والتونة، وصدور الدجاج، والزبادي.

- الحديد

الحديد معدن مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الحديد؛ فإنه لا يستطيع إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، مما يؤدي إلى فقر الدم.

لذا إذا لاحظت تغير لون لسانك إلى اللون الأحمر أو الأرجواني، أو ظهور بقع بيضاء عليه، فقد يكون ذلك علامة على نقص الحديد.

- فيتامين د

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين د، فقد لا تعمل الأعصاب والعضلات بشكل صحيح، ما قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، مثل الشعور بالحرقان وخدر ووخز في اللسان.

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