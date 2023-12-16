من هو محمد فرج خطيب الإعلامية لينا الطهطاوي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت كلًا من الإعلامية لينا الطهطاوي، وصانع المحتوى محمد فرج، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلالا الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان خطبتهما بشكل مفاجئ لمتابعيهم.

عرض زواج غير متوقع وخاتم ألماس

وفاجئ صانع المحتوى محمد فرج، المذيعة لينا الطهطاوي، بعرض زواج مفاجئ من خلال تجهيز ساحة مطعم خاص وسط الطبيعة اللبنانية، ليقدم لها خاتم من الألماس، لترد بالموافقة على الفور.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عرض الزواج.

وسرعان ما تصدر محمد فرج محركات البحث، وبدأ الرواد في السؤال عن خطيب الإعلامية لينا الطهطاوي.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن محمد فرج خطيب لينا الطهطاوي، وفقًا لحساباته الرسمية.

من هو محمد فرج خطيب لينا الطهطاوي؟

- اسمه محمد فرج.

- وُلد محمد فرج في 1998.

- صانع محتوى ويوتيوبر مصري شهير.

- درس بكلية التجارة.

- في العقد الثاني من عمره.

- اشتهر قديمًا بتقديم مقاطع فيديو قصيرة كوميدية عن الحياة اليومية.

- يهوى الكتابة والتمثيل.

- يعمل في إحدى شركات الإعلانات والدعاية.

- لديه 4 ملايين متابع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

- تزوج من قبل من نوران أحمد ناصر، ولم يستمر الزواج طويلًا حيث انفصلا في شهر إبريل الماضي.