علامة خفية تظهر أثناء الاستحمام تنذر بمرض في الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخرف هو حالة مرضية تُصيب الدماغ، وتؤدي إلى تدهور القدرات العقلية مثل الذاكرة والتفكير والتعلم.

وهناك علامة خفية للخرف يمكن أن تظهر أثناء الاستحمام، نستعرضها لكم وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "إن أعراض الخرف تشمل مشاكل في فقدان الذاكرة، وسرعة التفكير، والحدة والسرعة الذهنية، والمزاج، وصعوبات في القيام بالأنشطة اليومية، لكن هذه العلامات المبكرة ليست الوحيدة التي يجب الانتباه إليها، فقد يكون فقدان حاسة الشم أيضًا بمثابة علامة تحذيرية".

وأشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو إلى أن الانخفاض الحاد في حاسة الشم لدى الشخص قد يكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بالخرف.

وحلل الباحثون حاسة الشم لدى 515 من كبار السن، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم انخفاض حاد في حاسة الشم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 70% خلال السنوات الخمس التالية.

وقال الطبيب الأمريكي "جايانت إم. بينتو"، أستاذ الجراحة بجامعة شيكاغو: "وجد الباحثون أن حجم وشكل المادة الرمادية في مناطق الدماغ المرتبطة بحاسة الشم والذاكرة كان أصغر لدى الأشخاص الذين لديهم انخفاض سريع في حاسة الشم".

وأوضح: "انخفاض القدرة على شم رائحة الشامبو وجل الاستحمام عند الاستحمام علامة تحذيرية تنذر بالإصابة بالخرف، لذلك من الضروري الذهاب للطبيب المختص إذا تلاحظ أي تغييرات في حاسة الشم لديك".

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