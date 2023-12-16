الرئيس الروسي بوتين يعتذر لمواطنة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لامرأة روسية متقاعدة، بعد أن اشتكت من ارتفاع أسعار البيض وصدور الدجاج.

وخلال رد "بوتين" على الأسئلة، في جلسة يعقدها نهاية كل عام مع الإعلام وبعض أفراد الشعب ممن يتصلون من جميع أنحاء روسيا، رد على شكوى من المتقاعدة "إيرينا أكوبوفا"، التي ظهرت وهي جالسة على طاولة مطبخها وتخاطب الرئيس عبر تقنية الفيديو.

ووجهت "أكوبوفا" رسالة إلى بوتين قائلة: "يا فلاديمير، أسعار البيض وصدور الدجاج وأجنحتها ارتفعت بقدر كبير، ترفق بالمتقاعدين".

وأضافت: "لا نحصل على ملايين في معاشاتنا، حل هذا الأمر، لا يوجد لدينا من نتوجه إليه".

ورد بوتين على المرأة قائلا: "اعتذر لكن هذا فشل في عمل الحكومة، أعدك بأن الوضع سيُصحح في المستقبل القريب".

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