الامارات | مكتبة محمد بن راشد تناقش «مدارس السرد في الرواية الإماراتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 ديسمبر 2023

دبي - الإمارات اليوم

نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع صالون المنتدى، جلسة حوارية، بعنوان «مدارس السرد في الرواية الإماراتية»، بمشاركة الدكتور الكاتب سلطان العميمي، والدكتورة القاصة بديعة الهاشمي، وأدارت الجلسة الكاتبة والإعلامية عائشة سلطان.

وبدأت الجلسة بتسليط الضوء على بداية ظهور الأشكال السردية «القصة والرواية» في الأدب الإماراتي، التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي، مع نشر رواية شاهندة للكاتب راشد عبدالله النعيمي، ومجموعة «الخشبة» القصصية، وغيرها.

كما تم التطرق إلى حقبة الثمانينات، حيث شهد السرد الإماراتي ازدهاراً حقيقياً، لكنه بدا منحازاً للقصة القصيرة المتأثرة بمدارس عالمية معروفة، ومستفيداً من ظهور الصحافة الثقافية، وبروز أسماء شابة مثقفة لديها رؤى وتطلعات كبيرة.

ومع بداية الألفية الثالثة، وخلال العقد الثاني تحديداً، شهد الواقع الثقافي في دولة الإمارات ظهور أسماء أخرى أكثر رسوخاً وانفتاحاً على أشكال ومدارس السرد العالمية، كتيار الوعي في قصص مريم الساعدي، والرواية التاريخية الاجتماعية عند ميسون صقر وريم الكمالي ووداد النابودة، والواقعية السحرية لدى سلطان العميمي.