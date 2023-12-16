احذروا «كشري الحلويات».. مخاطر تهدد صحتك وتصيب بمرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الحين والآخر يبتكر الناس أكلات جديدة، لعل أبرزها كشري الحلويات الذي أصبح منتشرا في الكثير من المطاعم وتتهافت ربات البيوت على معرفة طريقة تحضيره، فبرغم طعمه الشهي لكنه على الجانب الأخر يجمع الكثير المواد الدسمة والسكريات في طبق واحد هو كشري الحلويات، ما ينذر بكارثة صحية على رأسها الإصابة بمرض السكري.

«كشري الحلويات» كارثة صحية

بالنسبة للأكلة التي أصبحت ترند بين محبي الحلويات فهي عبارة عن طبق يضم «أرز باللبن، سمن، سكر، كريم شانتيه، فانيليا، كنافة، رقائق الجلاش، الكراميل، بالإضافة إلى قطع من الفواكه».

وبحسب موقع «ويب طب»، اشتهرت الأكلة بين الناس باسم «كشري الحلويات»، وخلال حديثه لـ«هُن» حذر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري تغذية، من الجمع بين كل هذه المكونات الدسمة والسكرية بسبب كونها تساهم في رفع نسبة الأنسولين في الدم، ثم يصاب صاحبها بمرض مقاومة الإنسولين الذي يتحول فيما بعد إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أعراض مرض السكري النوع الثاني:

-العطش الشديد.

-كثرة التبول.

-زيادة الشعور بالجوع.

-نقص الوزن غير المتعمَّد.

-الإرهاق.

-تشوش الرؤية.

-بطء التئام القرح.

-حالات العدوى المتكررة.

-الخَدَر أو الشعور بوخز في اليدين أو القدمين.

-ظهور مناطق داكنة بالبشرة، عادةً في الإبطين والعنق.

ويحدث مرض السكري من النوع الثاني عادة بسبب اكتساب الخلايا في العضلات والدهون والكبد مقاومة للأنسولين، ونتيجة لذلك لا تأخذ الخلايا ما يكفي من السكر.

-عجز البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين لإبقاء مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الصحي.

أمراض خطيرة أخرى

وأضاف «صلاح الدين» من خلال حديثه عن أضرار كشري الحلويات قائلا: لا يسبب فقط الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وحسب، لكنه يتسبب زيادة السمنة ودهون البطن والوسط، وتراكم الدهون على الكبد وزيادة الدهون الثلاثية الضارة، والتي يمكن مع الوقت تصيب الإنسان بإلتهابات الكبد، لذلك يجب الحرص عند تناول السكريات العالية الموجودة في أكلات مثل كشري الحلويات.