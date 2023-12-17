الامارات | 5 معارض فنية    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتحت دائرة الثقافة في الشارقة خمسة معارض فنية في بيت الحكمة هي «تجليات الروح» لجاسم النصرالله، الكويت، و«مأوى» لتوي استوديو، المملكة المتحدة، و«قوة الواحد» للفنانَيْن استوديو تشوي وشاين، الولايات المتحدة، و«الهندباء» لريوتارو موراماتسو، اليابان، و«الإشارات» لألكسندرا أولشفسكا، بولندا.