الامارات | 5 معارض فنية    

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معارض فنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023
ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتحت دائرة الثقافة في الشارقة خمسة معارض فنية في بيت الحكمة هي «تجليات الروح» لجاسم النصرالله، الكويت، و«مأوى» لتوي استوديو، المملكة المتحدة، و«قوة الواحد» للفنانَيْن استوديو تشوي وشاين، الولايات المتحدة، و«الهندباء» لريوتارو موراماتسو، اليابان، و«الإشارات» لألكسندرا أولشفسكا، بولندا.
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