لايف ستايل

الامارات | ألمانيا: عشرات آلاف اليورو في الشارع بعد تفجير «صراف آلي»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: عشرات آلاف اليورو في الشارع بعد تفجير «صراف آلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

هارزيفلد (ألمانيا) - د.ب.أ

عثرت قوات الشرطة الألمانية على عشرات آلاف اليورو ملقاة في الطريق قبالة فرع أحد المصارف، وذلك بعد أن قام مجهولون بتفجير ماكينة صراف آلي.

وذكرت الشرطة أمس، أن قوات الطوارئ عندما وصلت إلى مسرح الجريمة عثرت على الأموال النقدية قبالة الفرع، وفي الأراضي المجاورة في منطقة هارزيفلد في ولاية سكسونيا السفلى.

وأضافت الشرطة أن التفجير تسبب في تدمير ماكينة أخرى، ونشوب حريق في الفرع.

وكان سكان في المنطقة سمعوا دوي فرقعة واتصلوا بالنجدة. وقالت الشرطة، إنه لا يوجد أثر للجناة حتى الآن، ولا يُعرف ما إذا كان الجناة استولوا على أموال ولا مقدار هذه الأموال.

وتُقدّر الشرطة حجم الخسائر المادية الناجمة عن الجريمة بنحو 100 ألف يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا