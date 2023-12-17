الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الحربي والعامري.. وبن غدير وبن هندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جابر عبدالله محمد الحربي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة مبارك سعيد بن عويضان العامري، في منطقة ند الشبا بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه مشعان سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة غدير محمد بن هندي، في قلعة الرمال بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.. سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.