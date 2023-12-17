الامارات | توقيف 14 موظفاً في مطار إسباني سرقوا أمتعة المسافرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

مدريد - أ.ف.ب

أوقف 14 موظفاً في مطار بجزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة مليوني يورو من أمتعة الركاب، وفق ما أفاد الحرس المدني أمس.

وأوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة، و22 هاتفاً ذكياً، و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.

ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا، سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى لعدد من المتاجر. وتحقق السلطات أيضاً في شأن 20 موظفاً آخرين في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.

وكانت التحقيقات انطلقت إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدّم بها مسافرون.

وسُجلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات. وذكر المحققون أن المشتبه فيهم كانوا يفتحون الحقائب لسرقة أغراض ثمينة منها، عندما يكونون بعيدين عن أنظار الركاب والموظفين الآخرين.