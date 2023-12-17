تحذير من تناول هذه الأطعمة مع الشاي والقهوة.. ما علاقتها بكثرة التبول؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الشاي والقهوة من العادات الشائعة لدى المصريين وملايين الناس حول العالم، لكن هناك حالات يحذر فيها الأطباء من تناول هذه المشروبات الشهيرة مع بعض أنواع الطعام، كونها تفسد فائدة الطعام الصحية، وأشهرها جمع الشاي والقهوة مع المأكولات التي تحتوي على الحديد، بحسب تصريح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن».

أنواع طعام يحذر تناولها مع الشاي والقهوة

ويقول «صلاح الدين» خلال حديثه، إن الشاي والقهوة من المشروبات المهمة والمفيدة للصحة، لكنها تتحول لعادة سيئة في حال جمعهما مع الأطعمة التي تحتوي على الحديد: «الشاي والقهوة مفيدين لوحدهما لكنهما ممنوعين مع الأكل اللي هناخد منه حديد، الشاي بيعمل على تكسير الحديد، القهوة مفيدة لكن الإفراط فيها ممكن يعمل قرحة المعدة».

الأطعمة التي تحتوي على الحديد

والأطعمة الشهيرة بمحتواها العالي من الحديد التي يجب الحذر عند تناول الشاي أو القهوة معها كالتالي:

-الجرجير.

-البروكلي.

-السبانخ.

-الكرنب.

-الفلفل الأحمر والأصفر.

-الشمام.

- المكسرات والبذور «بذور اليقطين».

-الكاجو.

-الفستق.

-الصنوبر.

وبحسب دراسة نُشرت على موقع «TimesNowNews» يحذر الخبراء من تناول الشاي أو القهوة مع البيض، لأن الجمع بين البيض والقهوة يمكن أن يؤدي إلى عدم راحة الجهاز الهضمي، كذلك يعملان على تحفيز إنتاج حمض المعدة، ما قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض، أو حرقة المعدة أو اضطرابها.

ويتمتع كل من البيض والقهوة بخصائص مدرة للبول، ما يعني أن جمعهما من خلال تناول ساندوتش البيض مع الشاي يمكن أن يسببا درجة أعلى من التبول، وهو ما قد يسبب في النهاية حالة من الجفاف، ولمواجهة تلك المشكلة ينصح خبراء التغذية بشرب الكثير من الماء، في حال الرغبة في تناول البيض والقهوة معا.