«إنترفيو المدرسة» يثير الجدل بين الأمهات بسبب الأسئلة.. اعرفي تتعاملي معاه إزاي؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

انتشرت مؤخرًا حالة من الجدل بين الأمهات عبر السوشيال ميديا بسبب «إنترفيو المدرسة»، والذي تحدده كل مدرسة بموعد متفق عليه مع الأهل، يختبرون خلاله الصغار في المقابلة الشخصية عبر طرح بعض الأسئلة، ويكون ذلك شرطا لالتحاق الأبناء بالمرحلة الدراسية الأولى.

وبسبب هذا الإجراء الجديد الذي طرأ على بعض المدارس الخاصة، اعترضت بعض الأمهات، متسائلات عن أهميته، والبعض منهن يتساءل عن الأسئلة التي توجه لطفل في عمر 7 سنوات لا يعلم شيئًا سوى أساسيات القراءة والكتابة.

جدل الأمهات حول «إنترفيو المدرسة»

وبحسب حديثها لـ«هن» قالت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية، ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن إجراء إنترفيو المدرسة يثير الجدل بين أولياء الأمور، في موسم التقديمات للمدارس الخاصة مرحلة رياض الأطفال، إذ تضع بعض المدارس شروطًا لا يمكن التنازل عنها لقبول الأطفال فضلًا عن خضوع الطفل والأبوين للمقابلة الشخصية التي تعرف بـ«الإنترفيو».

وبحسب «الحزاوي» تكون أسئلة إنترفيو المدارس للأطفال كالتالي:

- اختبارات التعرف على الحروف والألوان والأشكال وتوصيل الكلمات.

- بعض المدارس تجري اختبارات في اللغة الإنجليزية.

- اختبارات للتأكد من أن الطفل لا يعاني من التوحد.

- احيانًا يتواجد في المقابلة أخصائي نفسي، للحكم على مدى استيعاب الطفل أو تأخره العقلي.

إنترفيو المدرسة للأهل

ولا تقوم المدرسة بعمل إنترفيو للأطفال فقط، لكنهم يجرون مقابلة شخصية مع الأهل، وتوجيه أسئلة لهم يتم خلالها التركيز على المستوى التعليمي والمادي والاجتماعي.

كما يتم توجيه أسئلة أخرى لمعرفة مستوى أولياء الأمور في اللغة الإنجليزية، للتأكد من مهارة الحديث والرد على الاسئلة.

وقدمت «الحزاوي» نصائح للأمهات عند التقديم لأطفالهم في المدارس لأول مرة قبل إجراء الأنترفيو المدرسي كالتالي:

- تحديد الأولويات وعمل حصر للمدارس التي تتوافق معهم.

- يجب أن تعرفي ماذا تريدين من المدرسة؛ هل التعليم فقط أم هناك اهتمام أيضًا بالأنشطة المختلفة كوجود مسرح مدرسي أو ملاعب أو حجرات للموسيقى.

- قبل تحديد المدرسة تابعي صفحتها على «فيسبوك» لجمع معلومات عنها، ومعرفة هل هناك تفاعل بين الإدارة وأولياء الأمور لحل المشاكل أم لا.

- يمكن تحميل بعض التطبيقات التعليمية الخاصة باللغة الإنجليزية والتي من شأنها تعليم طفلك الإنجليزية بطلاقة، منها «تطبيق Duolingo، تطبيق Speak English، تطبيق Speak English Conversation» وغيرها من التطبيقات الأمنة.

- قبل الذهاب للإنترفيو، اجمعي معلومات من الجروبات التي تهتم بعرض تجارب وأراء الأمهات في المدارس للتعرف على مستوى المدرسة، وكذلك طبيعة الأسئلة في الإنترفيو، واحرصي على أن تكون المجموعة رسمية خاصة بالمدرسة.

- قيمي مقدرتك المادية جيدًا واعرفي المصاريف المتوقعة، سواء المدرسة أو الكتب أو اليونيفورم أو الباص، وذلك حتى لا تعاني من الضغط والتوتر، خصوصا أن الدراسة ليست سنة واحدة بل عدة سنوات وهناك أيضا مصاريف جانبية.

- حاولي أن تذهبي للمدرسة وتتعرفي عليها من الداخل للوقوف على عدة أمور مهمة، مثل النظافة وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

- يمكن التمهيد للطفل قبل تحديد ميعاد الإنترفيو الخاص به عند طريق اصطحابه للمدرسة لرؤيتها والتعرف عليها، وذلك له أهمية في كسر حاجز الخوف والرهبة عند ذهابه يوم الإنترفيو نفسه، خصوصًا إذا كان الطفل غير اجتماعي وخجول ولديه خوف عند الحديث مع الغرباء.