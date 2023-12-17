قصة مؤثرة.. لن تتوقع ما فعله طفل مع عاملة بمنزله - هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في لافتة إنسانية مؤثرة، استخدم طفل هندي يبلغ من العمر 10 سنوات جزءًا من أموال جائزة البطولة التي فاز بها لشراء هاتف محمول لطباخ العائلة.

الطفل "أنكيت" الذي يعيش في مدينة بنغالور الهندية، فاز بمبلغ 7 آلاف روبية هندية (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا) في بطولة كرة القدم المحلية، وقرر أن يستخدم جزءًا من هذه الأموال لشراء هاتف محمول لطباخ العائلة "ساروجا"، التي تعتني به منذ أن كان عمره ستة أشهر.

قال والد أنكيت، "في. بلاجي"، في تغريدة على موقع تويتر: "لقد كسبت أنكيت حتى الآن 7 آلاف من خلال لعب بطولات نهاية الأسبوع. واليوم حصل على Cook Saroja هاتفًا محمولاً بقيمة 2 ألفًا من أرباحه. لقد كانت تعتني به منذ أن كان عمره 6 أشهر، ولعبت دور الوالدين".

أثارت قصة "أنكيت" ردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من المستخدمين بأنكيت على لطفه وكرمه. وكتب مستخدم واحد: "رائعون، أنتم كآباء تستحقون تصفيقًا كبيرًا.. لا يوجد شيء أفضل من "العطاء" إن تعليم ذلك للطفل أمر مهم جدًا."

وكتب مستخدم آخر: "علمني والداي عن العطاء أكثر من التملك. هذه التغريدة تملأني بالامتنان والسعادة. شكرا لمشاركتك."

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