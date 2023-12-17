تدريس التربية الإعلامية ورقابة الوالدين.. أهم توصيات رسالة ماجستير حول «تأثيرات قنوات يوتيوب الأطفال»

محمد اسماعيل - القاهرة - حصلت الصحفية عبير جمال، على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وذلك عن رسالة بعنوان: «التأثيرات المختلفة لقنوات اليوتيوب التي يقدمها المؤثرين من الأطفال» حيث تناولت تأثير المحتوى الذى يقدم على موقع "يوتيوب" من الأطفال المؤثرين على نظرائهم من الأطفال.

وتوصلت الدراسة إلى عدد كبير من التأثيرات بعضها إيجابي والكثير منها سلبي، إذ أوصت بضرورة وضع مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وأوصت الدراسة أن تحتوي هذه المادة على القوانين الأخلاقية والأمنية التي يجب مراعاتها عند استخدام برامج التواصل الاجتماعي، مثل: توعية الطفل بمخاطر التنمر الإلكتروني وكيفية حماية الخصوصية، وأضرار ومنافع الأجهزة الإلكترونية على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز دور الوالدين وتوجيههم للاهتمام بالأبناء والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم وبناء جسور الاتصال وتشجيعهم على التواصل الأسري من خلال الحوار والنقاش البناء.

كما أوصت الدراسة أيضا بضرورة توفير أنشطة بديلة رياضية وعلمية وثقافية واجتماعية من قبل الأسرة للأبناء، وضرورة تحكم أولياء الأمور في تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدها أطفالهم وأن يشاركوهم اختيار المحتوى المناسب للمشاهدة من خلال برامج الفلترة والمراقبة والتي انتشرت بشكل كبير.

وحصلت الباحثة على تقدير ممتاز بعد مناقشة الرسالة من لجنة الإشراف والمناقشة المكونة من: د. زكريا إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس رئيسا ومشرفا، ود. نشوى سليمان، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًا من الخارج، د. نرمين أحمد، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية مناقشًا من الداخل، ود. محمود محمد أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية مشرفا مشاركا.

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