أسباب وأعراض وعلاج كسر عنق الفخذ لدى كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

عظام الفخذ هي أقوى عظام الجسم، وتتكون من رأس كروي يسمى رأس الفخذ، والذي يشكل مفصل الورك مع عظم الحوض، ويتصل بعنق الفخذ، وهو جزء ضيق من عظم الفخذ يربطه بالجسم.

كسر عنق الفخذ هو كسر في هذا الجزء الضيق من عظم الفخذ، وهو من حوادث العظام الخطيرة التي تهدد الحياة، خاصةً عند كبار السن.

كما أن الكسر يحدث غالباً بعد السقوط أو التعرض لحوادث سير، وكبار السن يمثلون الفئة الأكثر عرضة له، بسبب انخفاض الكتلة العضلية، وكثافة العظام مع التقدم في العمر.

كما تعد النساء عند انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة به من الرجال، بسبب تراجع هرمون الإستروجين لديهن، علماً أنه يحول دون ضمور العظام.

الأعراض:

- ألم الفخذ.

- محدودية الحركة في مفصل الفخذ.

- كدمات وتورم في مفصل الفخذ.

- يتم تقصير الساق وتحويلها إلى الخارج.

- تعذر رفع الساق بشكل فعال والتحميل عليها.

ويجب العلاج فور ملاحظة الأعراض، لأن أكثر من 10% من المرضى يموتون في الأيام الثلاثين بعد التعرض للكسر، ويظل يصل إلى 20% من المرضى طريحي الفراش أو على الأقل ضعافاً، ويتعين بعد ذلك الاعتناء بهم في المنزل، في حين يستعيد 40 إلى 60 % فقط منهم مستوى الحركة، الذي كانوا يتمتعون به سابقاً، بعد الكسر في عنق الفخذ.

العلاج:

من جانبها، قالت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث إن الحل الوحيد للعلاج هو الجراحة، مشيرة إلى إجراءين جراحيين رئيسيين يتوقفان على درجة الكسر وعمر المريض، هما:

الحفاظ على رأس الفخذ: تثبيت الكسر بمسامير وألواح. ويُستخدم هذا الإجراء في المقام الأول لدى الأصغر سناً، الذين نتج كسر عظم الفخذ لديهم عن سقوط أو حادث.

استبدال رأس الفخذ: في هذا الإجراء، يستبدل مفصل الورك التالف كلياً أو جزئياً بمفصل اصطناعي.

طرق الوقاية:

وللوقاية من كسر عنق الفخذ، على كبار السن تقوية العظام بالتغذية السليمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن، ومنتجات الألبان، والخضراوات الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي، وإمداد الجسم بفيتامين "د"، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

ولهذا الغرض يجب التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف، ما يساعد الجسم على إنتاج فيتامين "د".

ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، خاصة تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية، فضلاً عن الإقلال من الكافيين والكولا والإقلاع عن التدخين.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهلها.. 4 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الرائب يوميًا لمدة شهر؟

"الكبسة والطعمية".. ما قصة تريند السوشيال ميديا بعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

امرأة تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 50 عاماً.. وأطباء يوضحون كيف حدث ذلك

6 أبراج فلكية الأكثر حظا مع بداية عام 2024.. أحدهم يحقق أرباح ضخمة