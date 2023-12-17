ماذا يحدث لجسمك بعد تناول سيجارة يوميا على الريق.. «تهدد بالإصابة بمرض خطير»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تدخين السجائر بوجه عام يمثل تهديدا لحياتك على المدى القريب أو البعيد، فكيف يكون التدخين يومياً، دون حتى تناول وجبة الإفطار «على الريق»، بالطبع سيتسبب هذا في مشاكل صحية خطيرة، إذ يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي تودي بحياته، فإذا كنت تفكر في الإقلاع عن التدخين، أو مستمر في هذه العادة، فعليك معرفة الأضرار جيدًا من البداية.

ماذا يحدث لجسمك بعد تدخين سيجارة يوميًا على الريق؟

التدخين على الريق يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، فالأمر متعلق بخطورة تعرض المعدة الفارغة للنيكوتين بشكل مستمر، إذ يهدد بتصلب الشرايين والأزمات القلبية المفاجئة، ومخاطر تتعلق بالجهاز التنفسي فضلًا عن مخاطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي المزمن، ولا يمكن أن نغفل أن التدخين يعد واحدا من أسباب الإصابة بأمراض الرئة التي تؤدي في النهاية لمشاكل خطيرة تصل للوفاة في كثير من الأحيان، وفقًا لتصريحات تليفزيونية سابقة للدكتور حسام موافي، والموقع الطبي webmd.

وأوضح «موافي» أن التدخين يوميًا على الريق يسبب انتفاخ المعدة والقولون، ما يسبب ألمًا بالغًا بالمعدة.

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول سيجارة يوميًا على الريق؟

ولا يعرف العديد من المُدخنين، أن تناول سيجارة يوميًا على الريق قد يؤدي بك للهلاك في النهاية، وهو ما أوضحته وأكدته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل.

إذ أوضحت «الصحة» إن التدخين على معدة فارغة «على الريق» واحد من العادات الخطيرة التي من شأنها تدمر الصحة وتسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، التي وصفتها بالخطيرة والمميتة.

وأكدت وزارة الصحة إن تدخين السجائر على الريق، يؤدي للإصابة بأمراض السرطان والانسداد الرئوي.