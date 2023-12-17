3 أنواع سمك «على قد الإيد».. تقترب فائدتها من السلمون: هل تغنيك عنه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد فوائد السلمون الغذائية، فهو غني بالعناصر التي تقي الجسم من العديد من الأمرض أبرزهم النوبات القلبية، وبسبب عدم قدرة بعض الأسر المادية على شراء سمك السلمون، توصلت الدراسات إلى وجود 5 أنواع من السمك تتقارب فائدتها مع فائدة السلمون لكن كلٌ على حد، بحسب تصريح خاص من الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية لـ«هُن».

3 أنواع من السمك تقارب فوائد السلمون

وبحسب «صلاح الدين» فإن أهم 3 أنواع سمك تقارب فائدة السلمون هم سمك الماكريل وسمك السردين وكذلك سمك التونة، لكن تصينف السلمون أولًا ويليه الأنواع الأخرى، إذ أن وجبة واحدة من السلمون تساوي وجبتين من الماكريل أو السردين، لهذا يمكن تناول السلمون مرة في الأسبوع أو الأنوع الأخرى مرتين في الأسبوع.

فوائد السردين

يدخل السردين في قوائم الأطعمة ذات الفوائد الفائقة التي تقترب من السلمون، وذلك لأنه يحتوي على ما يقرب من 300 ملجم من دهون أوميجا 3، ونسبة عالية من فيتامين د، كما أنه أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم بشكل طبيعي، حيث يحتوي على 25% من احتياجاتك اليومية لكل وجبة.

فوائد الماكريل

هذا النوع من الأسماك من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب، وهي مصدر جيد للبروتين، حيث توفر نحو 20 جرامًا من البروتين في الوجبة الواحدة.

فوائد سمك التونة

تحتوي التونة على العديد من العناصر الغذائية منها فيتامين دال، الفسفور، الزنك والحديد وغيرها من الفوائد الصحية.

فوائد الرنجة

أما الرنجة فهي نظام غذائي شمالي أساسي، إذ تحتوي على نسبة أعلى من أوميجا 3 مقارنة بالسردين والسلمون والماكريل، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامين د والسيلينيوم، ويمكن تناول الرنجة المعلبة أو أو المدخنة في قوائم المطاعم، وأيضًا تناولها طازجة.

وبحسب تصريح الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«هُن»: «تحتوي الرنجة على دهون صحية والكوليسترول الذي ينقسم نوعين نوع حميد HDL ونوع ضار LDL، والأسماك خاصة الرنجة والماكريل بهادهون صحية تزيد من الكوليسترول الحميد».