الخمول في الطفولة يعرضك لأمراض القلب في سن مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتور والباحث أندرو أغباجي من جامعة إيست فنلندا، أن البقاء لمدة ساعات طويلة أمام التلفزيون أو في شاشة الهاتف في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة القلب على المدى الطويل.

وقال أندرو: "أوضحت الدراسة أن زيادة وقت الجلوس في مرحلة الطفولة قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول لدى الشخص قبل منتصف العشرينات من عمره".

وتابع: "يشير هذا إلى أن الجلوس في مرحلة الطفولة قد يكون عامل خطر رئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول وما يتبعه من نوبة قلبية أو سكتة دماغية مبكرة عندما يصل الأفراد إلى منتصف الأربعينيات من العمر"، وفقا لموقع "هيلث داي".

وفي الدراسة، تم تزويد أطفال بعمر 11 عاماً بأجهزة تتبع النشاط، كما تم فحص مستويات الكوليسترول بانتظام. ثم تمت متابعة صحتهم لمدة 13 عاماً.

أظهرت النتائج أن الأطفال الأكثر جلوساً ظلوا متمسكين بهذه العادة مع تقدمهم في السن، حيث ارتفع وقت الجلوس من 6 ساعات يومياً في الطفولة إلى 9 ساعات في مرحلة الشباب.

وأفادت النتائج بأن هذا النقص في النشاط البدني ساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول بنسبة 70% خلال نفس الفترة الزمنية.

بينما انخفض النشاط البدني "الخفيف" من حوالي 6 ساعات يومياً في مرحلة الطفولة إلى نصف ذلك في مرحلة البلوغ.

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